“Um prejuízo de mais de R$ 12 mil”, diz empresário assaltado em Cachoeiro

Comerciantes da avenida Mauro Miranda Madureira, na altura do trevo conhecido como “Trevo da Coca-Cola”, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, estão sofrendo com ação de criminosos.

Um empresário, que preferiu não se identificar, relatou que sua loja já foi assaltada umas quatro vezes e que o prejuízo já passou de R$ 12 mil. “Praticamente, todos ali já foram assaltados, principalmente na minha loja. Só lá foram mais de quatro assaltos. Tive um prejuízo de mais de R$ 12 mil reais. Toda vez que o alarme toca é uma tristeza, um ‘Deus nos acuda’. Está um lugar muito perigoso”, contou.

Além disso, a vítima disse que todos os comerciantes sofrem ameaças de criminosos constantemente. “Há uns quatro/cinco meses atrás sofremos fortes ameaças. Há todo momento eles diziam que se a gente não pagasse em dinheiro, iriam colocar fogo nos comércios. Aliás, minhas funcionárias estão saindo mais cedo com medo de que alguma coisa aconteça”, explicou.

Mais segurança

Segundo o empresário, a falta de iluminação pública e de policiais militares tem facilitado a ação dos criminosos na região. “Precisamos de uma melhora na iluminação pública do local. Está muito escuro a região, principalmente quando vai chegando a noite. Todos os comerciantes daquela região já foram alvo dos criminosos, estamos com muito medo”, relatou.

A Prefeitura de Cachoeiro foi procurada, mas até o momento não obteve retorno. Já a Polícia Militar informou que é feito patrulhamento na região durante o dia e a noite, com apoio de viaturas.