Vagner Rodrigues será oficializado como candidato a prefeito em Guaçuí

O ex-prefeito da cidade de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), será oficializado como candidato a prefeito no município, localizado na região do Caparaó.

A convenção dos partidos Progressistas, Republicanos, AGIR e PSD irá ser realizada no sábado, dia 3 de agosto, das 14 às 20 horas, na Escola Anísio Teixeira, localizada na rua Senador Atílio Vivacqua, no centro.

Na reunião, serão oficializados os candidatos que disputarão às eleições municipais majoritárias e proporcionais. Também ocorrerá o sorteio dos números para candidatos a vereadores e nomes de urnas. Além de outros assuntos pertinentes aos partidos e filiados nas eleições deste ano.

Vagner, que governou o município entre 2007 e 2012, conta com diversos apoios políticos, nas diversas esferas do poder, dentre eles, o deputado federal Da Vitória (PP).

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.