‘Vale Tudo’: Aguinaldo Silva diz que Nany People não será Odete Roitman

O autor da telenovela Vale Tudo, que terá um remake feito pela Globo, Aguinaldo Silva, afirmou que não pensa em Nany People para reviver a vilã Odete Roitman (originalmente interpretada por Beatriz Segall). Durante a sessão de autógrafos de seu novo livro, Meu Passado Me Perdoa, realizada na terça-feira (16), Aguinaldo explicou que a indicação de Nany People era “uma brincadeira”.

“A Nany é uma pessoa maravilhosa, mas a Odete Roitman não poderia ser transexual porque ela não é transexual na novela”, diz Aguinaldo. Em seguida, quando perguntado por Marcos Bulques sobre quem poderia viver o papel no remake, ele cita a artista Cássia Kis, e completa que Taís Araújo seria uma boa opção para a protagonista Raquel.

Leia também: Zezé Di Camargo impediu Gusttavo Lima de regravar duas músicas

Na versão de 1988, Cássia Kis interpretou a personagem Leila, personagem que revelou para Odete sobre o caso amoroso de Maria de Fátima (vivida por Glória Pires) com Marco, um dos aliados da vilã.

Sobre as mudanças do remake de Vale Tudo, Aguinaldo explicou também que o “tom das novelas é outro … Não sei que tom a novela vai ter, mas não vai ter aquele tom libertário”, explicou. “Não sei se vai ser tão bom o remake, pode ser até melhor, mas não vai ser a mesma novela”, finalizou.

O “tom libertário” do qual o autor se refere vem da época em que Vale Tudo foi exibida originalmente, tendo estreado antes da Constituição democrática de 1988 e dentro do período de Ditadura Militar. O folhetim sofreu censura, em especial com o casal formado por Cecília e Laís, que teve diversas cenas reescritas na trama. Leia mais sobre a versão original de Vale Tudo aqui.

A sessão de autógrafos do livro de Aguinaldo Silva, realizada no shopping Pátio Higienópolis, na Livraria da Vila, foi prestigiada por Marina Ruy Barbosa e Antônio Fagundes. “É um prazer estar aqui, fiz duas novelas belíssimas do Aguinaldo, e estou doido para ler o livro”, complementou o ator.

Quem é Odete Roitman?

Na versão original de Vale Tudo (1988), Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall, é diretora da companhia aérea TCA e mãe de Heleninha e Afonso. A personagem é uma das antagonistas da telenovela, e fazia de tudo para controlar a vida dos filhos, que herdariam a empresa. Saiba mais sobre Odete Roitman e o folhetim, escrito por Aguinaldo Silva, Leonor Bassères e Gilberto Braga.

Estadao Conteudo