Van com crianças se envolve em acidente com boi no Caparaó

Uma van que transportava pacientes do município de Muniz Freire para Guaçuí, se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (17), na rodovia ES-181, entre o distrito de Anutiba e a localidade da Placa, próximo ao trevo de Alegre.

Além do motorista, mais dez pessoas estavam no veículo, entre elas, cinco crianças, que colidiu com um boi, que morreu no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após o acidente, veículo e pacientes retornaram para Muniz Freire.

Em nota, a Prefeitura informou que o acidente ocorreu, pois o motorista foi surpreendido por um boi que entrou na rodovia, não tendo tempo para desviar do animal. Após avaliar o impacto, verificou-se que o motorista estava dentro do limite de velocidade permitido. A Prefeitura está prestando assistência aos envolvidos.