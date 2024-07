Vasco anuncia a chegada do colombiano Emerson Rodríguez

O Vasco deve ter um setor ofensivo bastante modificado no segundo semestre, com o artilheiro Vegetti ganhando novos companheiros. Depois do anúncio do astro Philippe Coutinho e da repatriação de Alex Teixeira, o clube carioca oficializou nesta terça-feira o empréstimo do colombiano Emerson Rodríguez.

“O Vasco da Gama chegou a um acordo com o atacante Emerson Rodríguez para temporada 2024. O jogador, que estava no Millonarios (COL), chega por empréstimo pelo Inter Miami (EUA). Ele assinou contrato com o Gigante até junho de 2025 e a transferência será finalizada na próxima quinta-feira (18), data de abertura da janela de transferências Fifa nos Estados Unidos”, anunciou o clube.

Com apenas 19 gols marcados no Brasileirão, o Vasco ainda busca se firmar na competição e deixar o ataque mais poderoso é uma das metas do presidente Pedrinho. Desta maneira, a busca incessante por peças fortes para o setor ofensivo.

“Estou muito feliz por estar aqui. De vir ao Brasil, ao Vasco da Gama, uma grande instituição que me abriu as portas. Espero poder fazer uma grande temporada e um grande campeonato com os meus companheiros”, disse o reforço.

Emerson Rivaldo Rodríguez iniciou a carreira no Real Cundinamarca (COL) antes de chegar ao Millonarios e ganhar destaque internacional. Foi contratado pelo Inter Miami, atuando ao lado de Messi e depois passou, por empréstimo, no Santos Laguna (MEX), antes de retornar ao Millonarios.

A chegada ao Vasco servirá para concretizar um sonho do seu pai em vê-lo no Brasil. Ele é filho de um entusiasta do futebol verde e amarelo e carrega o nome de dois jogadores da seleção brasileira: o volante Emerson e o meia-atacante Rivaldo.

