Veja como fica o tempo e a temperatura neste sábado (13) no ES

Sábado com sol entre muitas nuvens, e chuva rápida entre a madrugada e manhã, na metade norte do Estado, e chuva esparsa em alguns momentos do dia no litoral nordeste.

Na Grande Vitória e região Serrana (três santas), sol e aumento ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca entre a tarde e noite. Na metade sul capixaba, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, sol e aumento de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva rápida e fraca, entre a tarde e noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, predomina o céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva rápida e fraca, entre a tarde e noite, na região das três santas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol e variação de nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol e variação de nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol e variação de nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns períodos entre a madrugada e manhã. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Fonte: Incaper