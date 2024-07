Venezuelanos fazem panelaço contra resultado das eleições

A imprensa venezuelana registrou vários panelaços na manhã desta segunda-feira, 29, em várias cidades do país, após os resultados das eleições presidenciais de ontem.

Segundo o jornal digital TalCual, foram registrados panelaços nos bairros Las Palmas, Petare, La Urbina, Santa Fé, La Candelaria, San Bernardino, Chacao, La Concordia, Caricuao, Lídice, La Califórnia, Forças Armadas, 23 de janeiro, El Cementerio , Los Naranjos, entre outros. Todos na capital Caracas.

Leia também: Venezuela: órgão eleitoral proclama Maduro ganhador sem publicar resultados

Também foram registradas manifestações de rua em Valência, San Diego, Cagua e Falcon.

De acordo com o jornal El Nacional, manifestações em El Cemeterio e na rodovia La Guaira em Caracas tiveram objetos queimados pela população.

Ainda assim, ressaltam os jornais e agências internacionais, a capital amanheceu tranquila no dia seguinte ao pleito que deu a Maduro mais um mandato de seis anos.

Em seu discurso onde contestou os resultados eleitorais, o candidato Edmundo González Urrutia pediu para que não haja atos de violência nas ruas.

