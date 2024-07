Wanessa celebra anúncio de que Zezé Di Camargo será pai pela 4ª vez

A cantora Wanessa Camargo celebrou o anúncio de que Zezé Di Camargo será pai pela quarta vez nesta quinta-feira (11). Além de Wanessa, que tem 41 anos, o cantor também é pai de Camilla, de 38, e Igor, de 29, frutos do relacionamento com Zilu Godói.

“Que benção”, escreveu Wanessa nos comentários do vídeo em que Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciaram a gravidez. “Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas. Viva.”

Leia também: Pivô da separação de Iza e Yuri diz que vai contar a ‘real versão dos fatos’

O cantor e a influenciadora tentavam ter um filho há quatro anos e já haviam realizado duas tentativas frustradas de fertilização in vitro. No entanto, Graciele atribuiu a gravidez à fé quando fez o anúncio para os fãs.

“Houve tempos em que eu me sentia perdida sem saber qual seria o próximo passou ou se realmente deveria dar o próximo passo”, afirma no vídeo divulgado nas redes. “Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme.”

Contudo, Graciele Lacerda será mãe pela primeira vez aos 43 anos de idade. O casal está junto desde 2014. Aliás, ela já se envolveu em polêmicas com os filhos de Zezé, mas garante que finalmente vivem em harmonia.

Estadao Conteudo