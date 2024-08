Anac lamenta acidente com avião da VoePass e diz que acompanhará investigações

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nota em que lamenta a queda de avião de passageiros em Vinhedo (SP), na tarde desta sexta-feira, 9. Na nota, a Anac diz que já monitora a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela VoePass, que opera a aeronave.

“A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”, diz a nota.

A agência destacou que as investigações sobre o acidente são de responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Áerea Brasileira (FAB), mas que acompanhará os trabalhos.

Até a última atualização, investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-IV), localizados em São Paulo, estavam a caminho para realizar a ação inicial da ocorrência.

A Voepass divulgou nota em que informou que não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. “A VoePass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”, disse.

Estadao Conteudo

