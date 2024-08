Aplicativos de namoro saem do ar no Dia Nacional dos Solteiros

Em um inesperado revés tecnológico, diversos aplicativos de namoro saíram do ar nesta quinta-feira (15), justamente no Dia Nacional dos Solteiros. A data, dedicada àqueles que ainda não encontraram sua cara-metade, foi marcada por frustração para os que tentaram usar as plataformas para se conectar.

O incidente ocorreu no dia em que se celebra a solteirice, uma situação que, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado em 2023, atinge 81 milhões de brasileiros sem companheiros registrados, contra 63 milhões de casados. E a tendência é de que esse número continue a crescer, com projeções apontando para um aumento de mais de 20% no mundo até 2040.

As reações nas redes sociais foram imediatas e recheadas de humor. “Bem no dia dos solteiros (sim, hoje é dia dos solteiros), isso é um complô contra os encalhados!! haha”, brincou um usuário no Twitter. Outro comentou: “O tinder bugou é isso?? Ou é Deus me dando sinais”

Apesar do contratempo, o Dia Nacional dos Solteiros segue firme no calendário, e os aplicativos já estão trabalhando para voltarem antes que o dia acabe.