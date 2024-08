Atlético-MG sofre, mas vence San Lorenzo e avança na Libertadores

O Atlético-MG confirmou o favoritismo, ao garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (20), o clube mineiro derrotou o San Lorenzo por 1 a 0, na Arena MRV. Como o jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, carimbou sua vaga na próxima fase, despachando os argentinos.

Nas quartas de final, o Atlético fará o duelo brasileiro com o Fluminense, que, mais cedo, eliminou o Grêmio nos pênaltis, no Maracanã. O time mineiro fará o segundo jogo em casa por ter uma campanha superior à do adversário.

Antes de a bola rolar, a torcida fez um belo mosaico pedindo o fim do racismo no futebol, já que torcedores dos clubes argentinos são constantemente vistos proferindo injúrias raciais contra os brasileiros. Nas arquibancadas, houve um conflito entre a polícia e a torcida do San Lorenzo. Bombas de gás lacrimogêneo chegaram a afetar os jogadores, resultando uma paralisação de poucos minutos.

O jogo

O Atlético teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar volume de chances no primeiro tempo. Apostando na força do lado esquerdo, o San Lorenzo levou perigo em alguns contra-ataques, com arremates de Irala. Mas foi Leguizamón, na reta final, aos 43, que acertou o travessão de Everson.

Os comandados de Gabriel Milito tiveram apenas duas chances. Uma com Paulinho, após jogada individual e finalização de fora da área, e outra com Deyverson, que errou o alvo em cabeçada após escanteio. Contra um esquema fechado, a ausência de Hulk foi muito sentida pelo Atlético nos 45 minutos iniciais.

Sobretudo, o San Lorenzo voltou para o segundo tempo mais agudo e chegou a ficar perto de abrir o placar. Cuello teve três oportunidades de tirar o zero do marcador, mas, em uma delas, foi travado por Battaglia e, nas outras, viu Everson salvar.

Após o susto, o Atlético fez o uso da bola parada para sair na frente. Aos 19, Gustavo Scarpa cruzou na cabeça de Battaglia, que desviou para o fundo das redes. Paulinho, na sequência, quase fez o segundo, mas Gómez fez grande defesa.

O Atlético cresceu e ameaçou um abafa com a intenção de liquidar a fatura. O San Lorenzo, no entanto, conseguiu suportar a pressão e saiu no fim em busca do empate, mas não conseguiu passar pela defesa do clube mineiro, que confirmou a vitória e, consequentemente, a classificação.

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG 1 X 0 SAN LORENZO

ATLÉTICO-MG – Everson; Bruno Fuchs (Saravia), Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa (Lyanco), Otávio (Fausto Vera), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana; Paulinho e Deyverson (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

SAN LORENZO – Gastón Gómez; Arias, Romaña, Campi e Elías Báez (Bruera); Tripichio (Nahuel Barrios), Irala (Bustos) e Santiago Sosa (Blanco); Leguizamón (Vombergar), Cuello e Reali. Técnico: Leandro Romagnoli.

GOL – Battaglia, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Franco, Gustavo Scarpa e Otávio (Atlético-MG); Campi, Elías Báez e Tripichio (San Lorenzo).

ÁRBITRO – Felipe González (CHI).

RENDA – R$ 3.064.363,13.

PÚBLICO – 40.919 torcedores.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Estadao Conteudo