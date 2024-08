Atriz de ‘Modern Family’ diz que tentaram ‘rivalizá-la’ com Sofia Vergara

A atriz Julie Bowen, conhecida por ter interpretado a personagem Claire Dunphy na série Modern Family, lamentou as tentativas de criar uma “rivalidade” entre ela e Sofia Vergara, atriz que viveu Gloria no seriado. Julie falou sobre investidas da mídia para colocar as atrizes “uma contra a outra” em entrevista ao podcast I Choose Me, apresentado por Jennie Garth, na quarta-feira (14).

“É essa mentalidade escassa de que apenas uma mulher pode ser feliz por vez”, comentou a artista. Apesar disso, as duas mantém uma amizade até hoje. “Eu amo Sofia e amo o quanto somos diferentes”, disse.

Julie contou ter “aprendido muito com Sofia por perto”. “Eu nunca alimentei isso essa rivalidade. Não existe algo como: Se uma mulher está indo bem, significa que as outras precisam dar um passo para trás. Eu não posso apoiar isso”, afirmou.

Modern Family foi ao ar de 2009 a 2020. Mesmo com o fim da série, Julie e Sofia continuaram mantendo boa relação e aparecendo juntas nas redes sociais. Em julho, Julie fez uma publicação desejando “feliz aniversário” à ex-colega de elenco. “Estou te enviando um abraço com meus braços de homem gigantes. Amo você”, brincou.

Estadao Conteudo