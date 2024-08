‘Bridgerton’: Netflix escolhe atriz que fará par romântico de Benedict; saiba quem será

Quando a Netflix anunciou que a quarta temporada de Bridgerton será focada em Benedict no mês passado, as especulações sobre quem seria a atriz escolhida para representar Sophie Beckett começaram.

A Variety anunciou com exclusividade que o par romântico de um dos irmãos Bridgerton será interpretado por Yerin Ha. A atriz deu vida a Kwan Ha na série Halo.

A nova temporada do seriado será baseada no terceiro livro da saga, Um Perfeito Cavalheiro. Na trama, Luke Thompson e Kwan Ha irão interpretar um casal que se conhece em um baile de máscaras. Os dois têm uma noite mágica, mas passam anos sem se ver.

Ainda de acordo com a Variety, é quase certo que uma das séries de maior sucesso da Netflix seguirá além da próxima temporada.

Os livros de Eloise, Francesca, Hyacinth e Gregory, intitulados de Para Sir Phillip, Com Amor, O Conde Enfeitiçado, Um Beijo Inesquecível e A Caminho do Altar, respectivamente, ainda não foram adaptados.

