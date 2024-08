Cachoeiro: equipes são confirmadas para campeonato infanto-juvenil

A Copa Paraíso, nas modalidades Sub-11 e Sub15, está chegando com tudo em Cachoeiro de Itapemirim, para agitar toda cidade com jovens promessas cachoeirenses.

As inscrições para participar do campeonato infanto-juvenil se encerraram nesta quarta-feira (8) e, essa edição da Copa Paraíso conta com 10 equipes de jovens promessas. A competição começa no dia 10 de setembro.

Fase de grupos

A fase de grupos vai funcionar da seguinte forma: Serão oito times, em cada categoria. Assim, dois grupos com quatro times, divididos em Grupo A e Grupo B, com os dois melhores de cada grupo realizando a semifinal do torneio.

Equipes

Escolinha Criança Bandeira de Futebol de Salão

Campeões de Futuro

Zumbi Futebol Clube

Projeto Mulecada Gilson Carone FC

Projeto Paraíso FC

Projeto Juventude FC

Projeto Abraçando o Futuro

Escola de Futebol Bom Gosto

Escolinha de Futsal Bola no Pé

Projeto Crescer