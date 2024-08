Capixaba recebe a maior pena por injúria racial no Brasil

Em uma decisão histórica, a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Day McCarthy, capixaba natural de Cariacica, conhecida por declarações racistas, a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.

A sentença, proferida em 21 de agosto de 2024, marca a primeira vez que alguém é condenado a prisão por injúria racial e racismo no Brasil, ressaltando a gravidade do crime e a importância da luta contra o racismo.

A condenação é resultado de uma denúncia feita em maio de 2021, após anos de batalha judicial enfrentada pelo ator Bruno Gagliasso e sua esposa, Giovanna Ewbank. O casal decidiu levar o caso à justiça depois que sua filha, Chissomo, conhecida como Títi, foi alvo de ataques racistas pela primeira vez em 2017, quando tinha apenas quatro anos.

Nas redes sociais, Bruno Gagliasso celebrou a vitória contra o racismo, reconhecendo a visibilidade que seu status de celebridade branca trouxe ao caso.

Ele também destacou a importância da condenação para a comunidade negra e para a sociedade brasileira como um todo.

“Apesar de tardio, é histórico. O direito criminal diz que pouco pode ser feito pela reversão da pena, no máximo sua redução. E assim esperamos e seguiremos confiantes na justiça, pois há anos estamos lutando por entendermos que esta vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade.”

Gagliasso expressou sua gratidão à advogada Juliana Souza Oris e sua equipe, que os apoiaram ao longo do processo, e elogiou a atuação da Procuradoria da República do Rio de Janeiro.

