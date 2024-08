Casagrande se pronuncia após morte de criança atropelada na faixa de pedestre

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), fez um comunicado na noite desta sexta-feira (23), em suas redes sociais, confirmando a morte da pequena Laura Beatriz, de 5 anos, após ser atropelada no colo da mãe na faixa de pedestre no bairro da Glória, em Vila Velha

Casagrande lamentou a morte da menina e informou que a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito havia pedido a prisão preventiva do condutor do veículo.

“Triste demais a notícia da morte da pequena Laura Beatriz. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito já pediu a prisão preventiva do condutor do veículo. Casos como esse nos lembram da urgente necessidade de refletir sobre a violência no trânsito e suas trágicas consequências. Minha solidariedade a toda sua família e amigos”, disse o governador.