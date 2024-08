Conheça os remédios naturais que tornam o coração forte e saudável

Pare e respire! Essa pequena pausa pode ser o primeiro passo para fortalecer seu coração. Em meio à correria do dia a dia, ao sedentarismo crescente e às emoções intensas, a saúde cardíaca muitas vezes é deixada de lado.

Contudo, a solução está mais próxima do que imaginamos: a adoção de hábitos simples e eficazes que equilibram o corpo, a mente e o espírito. Especialista da Rede Adventista de Saúde do Pará (RAS/PA), fala sobre os oito remédios naturais que não só restauram a saúde, mas também garantem longevidade, aumentam a disposição e promovem um bem-estar duradouro.

Leia Também: Mpox é pauta do Grupo Condutor de Urgência e Emergência estadual

Desde a criação, Deus instruiu a humanidade sobre como ter uma vida plena e saudável, enfatizando a importância de uma alimentação adequada, ingestão regular de água, ar puro, boa higiene, exposição à luz solar, descanso, o equilíbrio e confiança em Deus. Esses oito remédios naturais são gratuitos e acessíveis a todos. Mais do que simples diretrizes para o bem-estar físico, eles refletem um estilo de vida que ajuda a manter o coração forte e saudável.

Doenças do coração no Brasil

Afinal de contas, coração é o músculo mais importante do corpo humano, e quando ele não recebe os cuidados necessários, sérios problemas de saúde podem surgir ao longo da vida. Para reforçar essa preocupação, a Sociedade Brasileira de Cardiologia destaca que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes registradas no Brasil a cada ano.

Entre as principais causas estão o infarto, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a morte súbita. Estima-se que, até o final deste ano, quase 400 mil brasileiros morrerão devido a problemas no coração e na circulação. No entanto, muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou adiadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. Por isso, é fundamental prestar atenção aos hábitos do dia a dia para garantir que esse órgão vital funcione adequadamente.

O doutor Edgar Sobrinho, vice-diretor médico do Hospital Adventista de Belém (PA), enfatiza a importância de conhecer os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a fim de prevenir e tratar adequadamente. “Entender claramente os fatores de risco cardiovasculares é essencial para podermos trabalhar juntos, profissionais de saúde, pesquisadores e educadores, na prevenção e promoção da saúde. Só assim poderemos cuidar melhor dos nossos pacientes e ajudar a evitar problemas no futuro”, afirmou o especialista.

Principais fatores de risco e sintomas

Sobrinho, chama atenção para os principais elementos que podem prejudicar a saúde do coração. “Fatores como o tabagismo, excesso de colesterol, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabete são conhecidos por aumentar significativamente as chances de desenvolver problemas cardíacos”, ressaltou o médico.

Ele explicou ainda que os fatores que contribuem para o adoecimento do sistema cardiovascular estão muito relacionados ao estilo de vida.

“Levar uma vida com alimentação desregulada, cheia de açúcares refinados, sem controle de doenças crônicas como diabete, hipertensão e obesidade, além da falta de atividade física, contribui para o adoecimento do sistema cardiovascular. Por isso, é fundamental adotar um estilo de vida mais saudável. Isso não apenas previne doenças cardíacas, mas também mantém o sistema cardiovascular em bom funcionamento e preserva a saúde dos vasos sanguíneos,” esclarece.

Remédios naturais na prevenção de doenças cardíacas

E para reduzir esses riscos, basta adotar os remédios naturais na rotina e ter em mente que quanto mais saudável é o estilo de vida, mais o coração se mantém firme e forte.

1. Alimentação saudável — A alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, ajuda a controlar o colesterol e a pressão arterial.

2. Ingestão regular de água — A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e nervoso, na urina e na pele.

3. Respiração de ar puro — É fundamental buscar lugares onde haja ventilação, que o ar puro seja respirado.

4. Exposição à luz solar — A exposição ao sol, em horários adequados, é essencial para a produção de vitamina D, que contribui para a saúde cardiovascular.

5. Prática de exercício físico: A prática regular de exercícios físicos, por exemplo, melhora a circulação sanguínea e reduz o risco de doenças cardíacas, além de contribuir com o ganho de massa muscular, que é um recurso valioso na manutenção da saúde.

6. Faça repouso — Além de se dormir o número de horas correta diariamente, é importante reservar um dia da semana para um processo de restauração das relações sociais e familiares, descanso das atividades física e mentais cotidianas e maior conexão espiritual com Deus.

7. Exerça a temperança — Temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, mas o uso dos remédios naturais de Deus, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais.

8. Confie em Deus — É imprescindível para uma saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas a fé nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele.

Recomendação final

Edgar conclui ressaltando que as doenças cardiovasculares, devido à sua gravidade, podem deixar danos permanentes no corpo. “O sistema cardiovascular, devido à gravidade das suas doenças, pode causar sequelas significativas nos pacientes, como arritmias, perda de movimentos em partes do corpo e, em casos mais graves, até a morte. Por isso, é fundamental buscar um tratamento adequado e oportuno, além de investir na prevenção para preservar a saúde e a qualidade de vida das pessoas,” finaliza.