Corinthians poupa, elimina Grêmio nos pênaltis e está nas quartas de final da Copa do Brasil

Poupando jogadores por causa da maratona de jogos, o Corinthians demonstrou pouco repertório diante do Grêmio, mas levou a melhor na disputa de pênaltis após empate sem gols nesta quarta-feira (7), e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro foi aplicado na marca da cal, vencendo a disputa por 3 a 1, com Hugo Souza defendendo uma cobrança. Mais perigosos durante o jogo, os gremistas viram Edenilson e Pavón isolarem suas penalidades. Com a classificação, o Corinthians embolsa R$ 4,5 milhões.

Agora, o time do Parque São Jorge se prepara para um jornada dupla contra o Red Bull Bragantino. No sábado, as equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, e os corintianos precisam vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Na terça, o duelo acontece no Nabi Abi Chedid, no interior paulista, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O tricolor gaúcho volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, em que busca se distanciar da zona de rebaixamento. O adversário será o Cuiabá, no sábado, em Mato Grosso. A tendência é que o clube gaúcho continue mandando suas partidas no Couto Pereira, em Curitiba. A operação na arena em Porto Alegre continua prejudicada pelos estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O Corinthians foi para Curitiba com desfalques importantes. Raniele, suspenso, Alex Santana e Yuri Alberto, no departamento médico, não viajaram. O técnico Ramón Díaz também resolveu deixar no banco de reservas Rodrigo Garro, André Ramalho, Fagner e Hugo, jogadores considerados titulares. Além da modificação na escalação, o treinador optou por um esquema com três zagueiros, com liberdade para os avanços dos laterais.

Corinthians e Grêmio

A primeira etapa foi de poucas chances claras. Com a igualdade no confronto inicial, as equipes adoram uma postura mais cautelosa, evitando se lançar ao ataque a qualquer custo. O Corinthians buscou ficar com a posse de bola, trocando passes e criando volume, mas sem efetividade. A partida melhorou somente com quase meia hora no relógio, quando o Grêmio soube aproveitar os espaços pelos lados para levar perigo. Soteldo, em lances distintos, obrigou Hugo Souza a fazer boas defesas. A boa marcação gremista em cima de Igor Coronado, jogador corintiano mais lúcido, minou a criatividade do time paulista, que perdeu terreno e passou a ser pressionado nos minutos finais.

Tirando a cabeçada de Pedro Henrique após escanteio, o Corinthians teve um início de segundo tempo muito ruim. O time paulista custou a ir ao ataque e, acuado, ficou suscetível às investidas do Grêmio. Hugo Souza agarrou chutes de todos os lados até a equipe alvinegra reagir, com mais de 20 minutos, em chute de Ángel Romero na entrada da área. Renato Gaúcho acionou o banco de reservas para buscar a vitória, colocando o experiente centroavante Diego Costa. Os corintianos conseguiram equilibrar o confronto, e a partida ficou mais brigada do que jogada.

Com a vaga indo para a decisão nos pênaltis, as equipes evitaram se expor e jogaram os minutos finais já conformadas com a disputa na marca da cal. Nas penalidades, o Corinthians converteu todas as suas cobranças, com Romero, André Ramalho e Giovane. Pelo lado tricolor, apenas Reinaldo marcou. Edenilson e Pavón isolaram, enquanto Cristaldo teve pênalti defendido por Hugo Souza.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 (1) X (3) 0 CORINTHIANS

GRÊMIO – Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann (Dodi); João Pedro (Edenilson), Villasanti, Carballo (Diego Costa) e Reinaldo; Cristaldo, Pavón e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Rodrigo Garro); Charles (Matheus Araújo), Ryan (André Ramalho) e Igor Coronado (Breno Bidon); Pedro Henrique (Giovane) e Ángel Romero. Técnico: Ramón Díaz.

CARTÕES AMARELOS – Kannemann e Diego Costa (Grêmio); Cacá, Charles, Matheuzinho e Gustavo Henrique (Corinthians).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).

PÚBLICO – 29.409 torcedores.

RENDA – R$ 1.541.095,00.

LOCAL – Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Estadao Conteudo