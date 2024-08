Criciúma vence o Red Bull Bragantino em jogo atrasado do Brasileirão

Em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, Criciúma e Red Bull Bragantino se encontraram nesta quarta-feira, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Bom para o time mandante, que com gol de Marcelo Hermes, ainda no primeiro tempo, venceu por 1 a 0 e se reabilitou após três jogos de jejum. Do outro lado, o time paulista chegou ao quinto jogo sem vencer.

Com o resultado, o Criciúma aparece na 12ª colocação do Brasileirão com 28 pontos. Já o Red Bull Bragantino, que vive esse jejum, é o 15º com 27 pontos. O Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 22.

Os primeiros minutos do duelo foram bastante estudados, com as duas equipes trocando muitos passes no meio-campo em busca de espaços para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira boa chance do Criciúma veio aos sete minutos. Depois de uma boa trama, Dudu lançou Matheusinho na entrada da área, que tentou encobrir o goleiro Cleiton, mas mandou para fora.

O Red Bull Bragantino até tentou responder, mas foram os donos da casa que pularam na frente no placar. Aos 36 minutos, Marcelo Hermes pegou a sobra de uma bola alçada na área e acertou um bonito chute, sem chances para o goleiro Cleiton. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado, mas terminou mesmo com a vitória parcial do Criciúma.

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino foi para cima em busca do empate. Aos 11 minutos, levou perigo com Lucas Evangelista, em um chute colocado da entrada da área, que saiu tirando tinta da trave do goleiro Gustavo. Apesar do susto, o Criciúma não se deixou abater e também seguiu criando chances.

A melhor delas veio aos 25, quando Fellipe Mateus chutou forte de fora da área e obrigou Cleiton a fazer grande defesa. Por fim, aos 38 minutos, o goleiro Gustavo foi obrigado a fazer uma série de defesas no mesmo lance para segurar a vitória do Criciúma. Primeiro, ele travou um chute de Vinicinho e depois, fez uma defesa à queima roupa de Thiago Borbas. De qualquer forma, os donos da casa venceram mesmo por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 25ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Criciúma visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30. Já no domingo, o Red Bull Bragantino recebe o Bahia, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

CRICIÚMA – Gustavo; Dudu (Claudinho), Tobias Figueiredo, Walisson Maia e Ronald Lopes (Fellipe Mateus); Newton, Patrick de Paula (Eliédson), Matheusinho e Marcelo Hermes; Bolasie (Arthur Caíke) e Allano (Serginho). Técnico: Cláudio Tencati.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Guilherme Lopes (Raul); Jadsom Silva (Jhon Jhon), Lucas Evangelista e Lincoln (Gustavinho); Eduardo Sasha (Vinicinho), Henry Mosquera e Vitinho (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

GOL – Marcelo Hermes, aos 36 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Patrick de Paula, Ronald Lopes e Walisson Maia (Criciúma) e Eduardo Santos, Gustavinho e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo (MG).

RENDA – R$ 439.060.00.

PÚBLICO – 11.849 total.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Estadao Conteudo