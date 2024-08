Curso gratuito de Formação em Letramento Racial é oferecido no ES

A Secretaria da Educação (Sedu) dá início, nesta segunda-feira (26), ao curso de Formação em Letramento Racial. A transmissão, marcada para as 16 horas, ocorrerá no canal oficial da Sedu no YouTube. O evento abordará a concepção do curso e a relevância do tema.

A iniciativa, promovida pela Gerência de Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola (Geaciq), em parceria com a Gerência de Estudos, Pesquisa, Qualificação e Desenvolvimento dos Profissionais do Magistério (Cefope), incluirá três web-encontros.

O curso visa a fortalecer práticas antirracistas na Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, integrando as ações do Programa para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ProErer).

Quase 11 mil profissionais da Rede Estadual e das redes municipais de Educação se inscreveram nesta primeira edição. Essa adesão demonstra o comprometimento dos educadores capixabas em aprimorar conhecimentos e posturas necessárias para combater o racismo e entender a diversidade como um direito histórico, destaca Aline de Freitas Dias, gerente da Geaciq.

O que é letramento racial?

Segundo o Educa Mais Brasil, o letramento racial refere-se à habilidade de compreender, analisar e interpretar criticamente questões relacionadas à raça, etnia e diversidade cultural por meio da leitura e da escrita.

É um conceito que vai além do simples aprendizado das letras e palavras, envolvendo a capacidade de compreender o contexto social, histórico e cultural das questões raciais.

O termo “letramento racial” está vinculado ao entendimento e à conscientização sobre as relações raciais presentes na sociedade.

Isso inclui reconhecer e questionar estereótipos, preconceitos, discriminações e injustiças raciais, além de valorizar a diversidade e promover a equidade.