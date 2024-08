Drogaria de Cachoeiro está com vaga disponível para motoboy; confira

Está precisando de emprego? A Drogaria Sempre Tem, localizada na Rodovia Ricardo Barbieri, n° 98, no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma oportunidade de emprego disponível, para vaga de motoboy.

Segundo informações da drogaria, entre os requisitos para vaga estão: Agilidade, conhecer bem os bairros de Cachoeiro e flexibilidade de horário para trabalhar.

Os interessados na vaga de motoboy devem entrar em contato pelo telefone: (28) 99271-8085.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.