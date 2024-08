Duas pessoas ficam feridas após acidente no Parque Nacional do Caparaó

Duas meninas ficaram feridas após uma caminhonete tombar na tarde do último domingo (18), na portaria do Parque Nacional do Caparaó, Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

Leia também: MPES apresenta novo laudo no caso do ex-prefeito acusado da morte da esposa

Segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as meninas tiveram ferimentos leves e não precisaram ser socorridas para o hospital.

Na imagem, é possível ver que a caminhonete parou próximo de uma ribacnceira, com as rodas para cima. O nome e idade das vítimas não foram divulgadas. O veículo foi retirado do local do acidente na última segunda-feira (19).