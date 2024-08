Eleições 2024: conheça os candidatos a prefeito e vice em Guaçuí

No dia 6 de outubro acontece o 1° turno das eleições municipais de 2024. Em Guaçuí, no Caparaó, quatro candidatos oficializaram junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE, suas candidaturas.

O AQUINOTICIAS.COM listou, por ordem alfabética de como se apresentam, os nomes que tentam uma vaga na gestão municipal. Eles são:

*Carlos Gouvea – PL

*Luciano Machado – PSB

*Marcos Luiz Jauhar – Podemos

-Vagner Rodrigues – PP

No município de Guaçuí, 121 candidaturas ao cargo de vereador (a) foram registradas junto da Justiça Eleitoral.

Carlos Augusto Bagalho Gouvea

Foto: TSE | Carlos Augusto Bagalho Gouvea

Filiado ao Partido Liberal, Carlos Augusto Bagalho Gouvea, 45 anos, casado, se declarou empresário, de cor branca, do gênero masculino, brasileiro, com naturalidade de Guaçuí, tendo o ensino médio completo como grau de instrução. Junto ao TSE, o candidato a prefeito declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 24.319,00. Carlos Gouvea é o nome de urna escolhido pelo candidato.

Foto: TSE | Jose Henrique Viana Gonçalves da Rocha

Seu candidato a vice-prefeito é Jose Henrique Viana Gonçalves da Rocha, também filiado ao Partido Liberal, 63 anos, divorciado, empresário, de cor branca, do gênero masculino, brasileiro, com naturalidade de Iúna. O candidato a vice informou ao TSE possuir ensino médio completo. O total em bens declarados foi R$ 900,00. A candidatura é conhecida como “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não realiza coligação com demais siglas.

Luciano Manoel Machado

Foto: TSE | Luciano Manoel Machado

O candidato Luciano Machado é filiado ao PSB – Partido Socialista Brasileiro, foi ex-prefeito e ex-deputado estadual. Com 59 anos, declarou junto ao TSE ser divorciado, ter outras ocupações, de cor branca, do gênero masculino, brasileiro, com naturalidade de Guaçuí, possuindo ensino superior completo. O candidato a prefeito declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 75.288,56. A união composta pelos partidos PSB, PDT, Mobiliza, Federação PSDB/Cidadania e União Brasil, formou a coligação “Juntos por um futuro melhor.”

Foto: TSE | Wanderley de Moraes Faria

Wanderley de Moraes Faria, filiado ao União Brasil, é seu candidato a vice-prefeito. O atual vereador, com 50 anos, já foi candidato a deputado estadual por duas vezes, declarou junto à Justiça Eleitoral ter outras ocupações, ser do gênero masculino, de cor branca, casado, ter ensino superior completo e ser brasileiro, com naturalidade de Dores do Rio Preto. O candidato a vice-prefeito declarou um total em bens de R$ 67.805,13.

Marcos Luiz Jauhar

Foto: TSE | Marcos Luiz Jauhar

O atual prefeito Marcos Luiz Jauhar, que está buscando a reeleição, está filiado ao Podemos. Declarou junto do TSE ter 64 anos, ser do gênero masculino, de cor branca, casado, ter o ensino médio completo como grau de instrução, sua ocupação informada foi a de prefeito. Brasileiro, com naturalidade de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, o candidato à reeleição para prefeito declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 697.864,45. Sua coligação denominada “Seriedade, honestidade e compromisso” é composta pelos partidos Podemos, MDB e PRD.

Foto: TSE | Alex Sandro Mataim Vieira

Seu candidato a vice-prefeito é Alex Sandro Mataim Vieira, atual vereador com 46 anos, filiado ao MDB. Do gênero masculino, também declarou junto à Justiça Eleitoral ser de cor branca, ter o ensino médio completo, possuir como ocupação a atuação de vereador. Brasileiro, com naturalidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, o postulante ao cargo de vice-prefeito declarou um total em bens de R$ 492.947,00.

Vagner Rodrigues Pereira

Foto: TSE | Vagner Rodrigues Pereira

O ex-vereador e ex-prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues Pereira, de 55 anos, declarou junto à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, de cor branca, casado, ter ensino médio completo como grau de instrução e atuar como supervisor, inspetor e agente de compras e vendas. Brasileiro, natural de Guaçuí, Vagner, que é filiado ao PP, declarou junto ao TSE o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 20.000,00. Sua coligação partidária, denominada “Guaçuí melhor no futuro”, é composta pelos partidos Republicanos, Agir, PSD e PP.

Foto: TSE | Paulo Cesar Antunes Filho

Paulo Cesar Antunes Filho, 48 anos, filiado ao Agir, declarou junto ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca, ter ensino superior completo, médico por ocupação e ser brasileiro, natural de Guaçuí. O candidato ao cargo de vice-prefeito informou à Justiça Eleitoral não ter bens a declarar.

Dados do IBGE e TRE-ES

O município de Guaçuí, localizado na região do Caparaó Capixaba, possui 29.358 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município tem 22.341 eleitores aptos para votar, 11 locais para votação e 73 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM GUAÇUÍ

*Total de eleitores aptos: 22.341

*Eleitores idosos aptos: 6.007

*Possuem biometria: 3.566

*Eleitores com deficiência aptos: 72

*Eleitores com nome social: 3

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 46.82%

*Feminino: 53.14%

*Não informado: 0.04%

