Eleições 2024: MPES promove seminário sobre assédio eleitoral

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (CAEL) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), realizará, na sexta-feira (30/08), um seminário abordando o tema “Assédio Eleitoral”.

O evento será realizado no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória, das 9h às 16h, e será transmitido também pela plataforma Microsoft Teams a partir das 14h, para membros dos Ministérios Públicos.

A programação da manhã será aberta ao público, tendo como público-alvo representações dos partidos políticos, empregadores, sindicatos ou federações, universidades, mesários-fiscais de mesa e demais interessados, e terá palestras voltadas à conscientização e ao engajamento da sociedade em relação à necessidade de enfrentamento ao assédio eleitoral e garantia do voto livre.

À tarde, o seminário será voltado para membros(as) do MPES, do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público Militar (MPM), com palestras direcionando a atuação das instituições durante o período eleitoral, voltadas para a capacitação dos membros, sugerindo roteiros e apresentando um fluxo de trabalho durante todo o processo eleitoral.