Eleições 2024: três buscam a oportunidade de governar Apiacá

Faltando poucos dias para o 1° turno das eleições municipais de 2024, que irão ocorrer no dia 6 de outubro, em todo o Brasil, o portal AQUINOTICIAS.COM listou, por ordem alfabética de como se apresentam, os nomes que buscam uma vaga na Prefeitura de Apiacá.

Apiacá registrou um total de 56 candidaturas ao cargo de vereador (a). O município está localizado na região do Caparaó Capixaba. Confira a lista de candidatos a vereador (a) clicando AQUI.

Três candidatos oficializaram suas candidaturas majoritárias junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE. São eles:

*Diego Pedrosa de Souza – PSD

*Marcio Felizardo Brun – Agir

*Marcio Jose de Melo Chierici – PSB

Coligação: “União e reconstrução”

Foto: TSE | Diego Pedrosa de Souza

O vereador Diego Pedrosa de Souza, 33 anos, filiado ao Partido Social Democrático – PSD, declarou junto à Justiça Eleitoral, ser do gênero masculino, solteiro, de cor branca e possuir ensino médio completo. Brasileiro, natural da cidade de Rio Claro, no Estado de São Paulo, o candidato declarou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. Já em bens, informou ao TSE, possuir R$ 15.000,00 em espécie. Diego do Betinho é seu nome de urna.

Foto: TSE | Marlon Chierici Laurindo

Seu candidato a vice-prefeito é Marlon Chierici Laurindo, 50 anos, filiado ao PP, declarou ao TSE, ser do gênero masculino, divorciado, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Brasileiro, nasceu em Apiacá. O empresário declarou não ter bens para declarar em seu nome.

A composição da coligação é formada pelos partidos PP e PSD.

Coligação: “Agir”

Foto: TSE | Marcio Felizardo Brun

Marcio Felizardo Brun, 52 anos, é filiado ao Agir. À Justiça Eleitoral, informou ser do gênero masculino, casado, de cor preta e possuir o ensino fundamental incompleto. Brasileiro, nascido em Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro. O comerciante declarou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. Marcio declarou não possuir bens.

Foto: TSE | Máximo de Araujo Santos

Seu candidato a vice, o agricultor Máximo de Araujo Santos, 47 anos, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor parda e possuir o ensino médio completo. O candidato, que também é filiado ao Agir, informou R$ 48.000,00 em bens.

A campanha é considerada “puro-sangue”, isso ocorre quando a sigla majoritária não coliga com nenhuma outra.

Coligação: “União e força por Apiacá”

Foto: TSE | Marcio José de Melo Chierici

Marcio José de Melo Chierici, 56 anos, é vereador filiado ao PSB. Declarou na Justiça Eleitoral, ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, o servidor público civil aposentado informou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 1.365.000,00.

Foto: TSE | Ricardo Figueiredo de Mello

Seu vice, o pecuarista Ricardo Figueiredo de Mello, 35 anos, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural de Apiacá. Informou ao TSE possuir 160 animais, no valor de R$ 300.000,00.

PSB, Podemos, PRD, União Brasil e Federação PSDB-Cidadania fazem a composição da coligação.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra que, no último Censo realizado em 2022, o município de Apiacá registrou 7.223 pessoas.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa em seu painel que o município possui 6.609 eleitores aptos para votar, 6 locais para votação e 26 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM APIACÁ

*Total de eleitores aptos: 6.609

*Eleitores idosos aptos: 1.880

*Possuem biometria: 6.272

*Eleitores com deficiência aptos: 35

*Eleitores com nome social: 0

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 49.81%

*Feminino: 40.19%

*Não informado: 0%

Fonte: TSE e IBGE