Empresa de transporte está com diversas vagas de emprego em Cachoeiro

A Flecha Branca, empresa que realiza o serviço de transporte em Cachoeiro de Itapemirim, está com diversas vagas de emprego em aberto.

Com vagas administrativas e operacionais, a empresa oferece cargos efetivos e, também, vagas para estágio, com intuito de auxiliar jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Os interessados devem deixar o currículo no e-mail: oportunidade@flechabranca.com.br, ou enviar no WhatsApp da empresa, pelo número (28) 9 9917-0073. É necessário informar o nome da vaga desejada no título do e-mail.

Confira todas as vagas:

Operacionais

Motorista urbano

Borracheiro

Mecânico diesel

Auxiliar mecânico diesel

Eletricista veicular

Administrativas

Analista de suprimentos

Auxiliar administrativo

Secretária administrativa

Analista comercial

Estágio superior

Estágio em Marketing

Estágio em T.I. (Informática)

