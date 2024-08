Encontro de carros antigos movimenta Alegre neste fim de semana

Neste sábado (3) e domingo (4) está acontecendo o grande Encontro de Carros Antigos, que está em sua 3ª edição, novamente agitando a cidade de Alegre.

Além da apreciação de belos carros antigos, o evento conta também com as apresentações de duas bandas. Gelonove agitou o encontro neste sábado (3) e, agora, é a vez da Banda Capital Secreta, que se apresenta neste domingo (4), a partir das 10h, na Praça Getúlio Vargas, em Alegre.

Para participar, basta comparecer no local, levando dois quilos de alimento não perecível. O evento conta com praça de alimentação e, neste domingo, houve um grande café da manhã, para os repositores de veículos.

