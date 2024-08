Ex-chiquitita é convocada para as paralimpíadas

Giovanna Boscolo, ex-atriz e modelo mirim, que fez parte do elenco de Chiquititas como a personagem Talita, iniciou, aos 11 anos, sua carreira competitiva na ginástica aeróbica, na qual conquistou o título de campeã brasileira em 2014.”

No entanto, no ano seguinte, sua trajetória começou a mudar. Após apresentar lesões frequentes e realizar exames, foi diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa rara que afeta principalmente o equilíbrio e a coordenação.

Apesar do diagnóstico, ela não deixou que a condição a definisse. Chegou a participar da telenovela “Chiquititas”, e decidiu cursar biomedicina.

Em 2021, teve contato com o Centro de Treinamento Paralímpico, onde iniciou um estágio na área de Ciência do Esporte. Esse período foi crucial, pois reacendeu sua paixão pelo esporte, levando-a a retornar às competições, dessa vez no atletismo.

Em outubro de 2023, iniciou sua jornada no atletismo, especializando-se nas provas de arremesso de club e peso. Desde então, suas conquistas têm sido notáveis.

Em 2024, conquistou o bronze no lançamento de club no Mundial de Kobe, além de ter conquistado ouro e estabelecido um recorde das Américas no lançamento de club no Grand Prix de Dubai, onde também garantiu a quarta posição no arremesso de peso.

Mais recentemente, brilhou no Open Internacional de Atletismo, conquistando a prata no lançamento de club e no arremesso de peso.

Por meio de suas redes sociais Giovanna comemorou a convocação:

Muito, muito feliz com tudo o que vem acontecendo! Na maioria das vezes o que parece uma pedra no caminho é a maior oportunidade de você construir um castelo, basta mudar a sua percepção! Obrigada a todos pelo apoio de grupos ajudam você a suportar o que sozinha seria muito difícil! PARTIU PARIS. Comentou a atleta.