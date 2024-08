Fabiana Justus sobre aniversário de um ano do caçula

Fabiana Justus usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de seu filho caçula. Nesta segunda-feira (19), Luigi completou seu primeiro ano de vida e foi homenageado pela mãe em uma publicação no Instagram.

“Um ano de Luigi. E que ano. Ao mesmo tempo que o crescimento dele voou, o ano para mim parece que foram uns cinco. Muita coisa aconteceu, mas em todos os momentos o sorriso dele esteve presente. Meu filho, que menino feliz que você é. Carismático, esperto, alegre, tranquilo”, começou.

No vídeo publicado pela filha de Roberto Justus, ela mostra diversos momentos com a criança durante seu primeiro ano de vida e ainda agradeceu o pequeno por lhe dar força. “Obrigada por trazer leveza para os meus dias mais difíceis! Obrigada por me mostrar que nossa conexão é a mesma, nos vendo todos os dias ou não. Que nada abala nosso amor.”

Em janeiro, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Desde então, a influenciadora digital compartilha sua rotina e seu tratamento em suas redes sociais. Depois de passar por quimioterapia e transporte de medula óssea, ela anunciou que entrou em remissão do câncer no dia 28 de julho.

Além de Luigi, Fabiana também é mãe das gêmeas de Sienna e Chiara, de cinco anos de idade.

Confira a publicação aqui

Estadao Conteudo