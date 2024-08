Fluminense vence 4º jogo seguido, mas continua no Z-4 do Brasileiro

O Fluminense continua em franca recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Com sua força máxima, a equipe carioca venceu o Bahia, por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 21.ª rodada, em sua quarta vitória consecutiva. Nem esta sequência positiva, porém, foi suficiente para tirá-lo da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, o clube está em 17º lugar.

A vitória mais uma vez aconteceu pelo placar mínimo, como já tinha ocorrido nos três triunfos anteriores diante de Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino. É também o quarto jogo com o novo capitão Thiago Silva na defesa e sem sofrer gol. Mas o seu futebol objetivo convenceu a sua torcida de que é possível, em breve, ocupar uma posição bem menos perigosa na tabela de classificação.

Leia também: Fluminense anuncia Facundo Bernal: “Sempre quis dar esse salto na carreira”

Já o Bahia do técnico Rogério Ceni está sem vencer há cinco rodadas. Com dois empates e agora três derrotas, o baiano tem perdido posições e aparece com 32 pontos a tabela de classificação.

O jogo começou em alta velocidade, inclusive, com o Bahia tomando as primeiras iniciativas ofensivas. Poderia ter saído na frente, aos cinco minutos quando Everton Ribeiro fez o passe lateral para Luciano Rodriguez finalizar, mas ele acabou sendo bloqueado pela saída do goleiro Fábio.

O Fluminense também chegou com perigo ao ataque. Até fez o gol, mas não valeu, aos 13 minutos. Diogo Barbosa desceu pelo lado esquerdo e inverteu o jogo na frente para Kauã Elias. Ele driblou o marcador e bateu cruzado no canto direito do goleiro. Mas o VAR indicou o impedimento ‘milimétrico’ do atacante ao receber a bola. A festa, portanto, não valeu.

O Fluminense continuava atrás do seu gol que saiu aos 44 minutos. Arias viu a passagem de Samuel Xavier pelo lado direito e o lateral levantou a bola para a pequena área. Kauã Elias entrou de frente, testou firme e acertou o ângulo esquerdo de Marcos Felipe, que ainda saltou para tentar evitar o gol. É o quarto gol em sete jogos da “nova jóia” de Xerém, de 18 anos, amparada pelo técnico Mano Menezes.

Fluminense e Bahia

O Bahia reiniciou o segundo tempo em alta velocidade. Primeiro assustou num chute rasteiro de Everton Ribeiro, desviado para escanteio e depois perdeu duas chances incríveis. Uma cabeçada, na pequena área, de Lucho Rodriguez, por cima do travessão, e uma finalização de Biel, sozinho na grande área, para fora.

Mas o Fluminense passou a ter espaço para trocar a bola e tentar surpreender nos contra-ataques. Errou nas finalizações em chances claras com Arias e depois com Keno. Ambos chutaram para fora. No mais, valorizou a posse de bola e segurou a vitória.

No Brasileirão, o Fluminense agora fará o clássico com o Vasco, confirmado para o estádio do Engenhão, no sábado, às 21h30. O Bahia fará o duelo estadual contra o rival Vitória, domingo, às 16 horas, na Fonte Nova.

No meio de semana acontecem os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil e os dois estarão em campo. O Fluminense vai receber o Juventude no Maracanã, às 21h30, para tentar devolver a derrota por 3 a 2 sofrida em Caxias do sul (RS). O Bahia vai receber na Fonte Nova o Botafogo, às 19h, precisando da vitória após empate por 1 a 1 no Rio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 BAHIA

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander) e PH Ganso (John Kennedy); Jhon Arias, Kauã Elias (Keno) e Kevin Serna (Lima). Técnico: Mano Menezes.

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto(Santiago Arias), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Biel (Rafael Ratão), Everaldo (Thaciano) e Lucho Rodríguez (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

GOL – Kauã Elias, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa (Fluminense). Carlos de Pena e Cauly (Bahia).

ÁRBITRO – Davi Lacerda (ES).

RENDA – R$ 1.852.136,00.

PÚBLICO – 50.262 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo