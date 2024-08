Ford lança nova estratégia para carros elétricos

A Ford anunciou que está tomando novas medidas para garantir que seu negócio de veículos elétricos seja lucrativo, eficiente em termos de capital e ofereça uma gama maior de modelos.

Em comunicado, a montadora norte-americana disse nesta quarta-feira (21) que o plano facilitará uma baixa contábil de US$ 400 milhões relacionada a ativos para a fabricação de SUVs elétricos que não serão mais produzidos.

Leia também: Emprego nos EUA aumenta 1,3% para 153,6 milhões em 12 meses até março

A Ford acrescentou que planeja empregar tecnologias híbridas em futuros SUVs, em uma estratégia que poderá resultar em gastos adicionais e despesas de caixa de até US$ 1,5 bilhão.

A empresa irá contabilizar esses encargos no trimestre em que ocorrerem, como item especial.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.