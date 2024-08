Fortaleza vence Rosario Central e pega o Corinthians na Sul-Americana

A Copa Sul-Americana terá a reedição das semifinais do ano passado, agora nas quartas de final. Depois de empatar na ida por 1 a 1, o Fortaleza garantiu sua vaga, ao vencer de virada o Rosario Central, por 3 a 1, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (21), no jogo de volta das oitavas, e será o adversário do Corinthians, em novo duelo de brasileiros na competição continental.

Na edição de 2023, o Leão do Pici levou a melhor, ao empatar por 1 a 1 na Neo Química Arena, e foi à final após vitória por 2 a 0 no Castelão. Desta vez, o segundo jogo das quartas será em Itaquera, com o primeiro jogo com mando cearense. Os duelos devem ocorrer nas semanas de 18 e 25 de setembro.

O Fortaleza não conseguiu imprimir no início da partida seu padrão de jogo. Com muitas dificuldades de trabalhar a bola no ataque e explorar os espaços, o time foi pouco criativo para tentar furar a defesa argentina. Tal apatia ofensiva tirou a paciência do técnico Vojvoda, que chamava atenção da equipe a todo instante.

O desenho do jogo favorecia o Rosario Central, que arriscava mais, principalmente de média e longa distância, mas nada que levasse perigo ao gol de João Ricardo. Na reta final, o time nordestino conseguiu ter mais a posse de bola no ataque, rodou a área, porém não conseguiu ser efetivo.

A volta do intervalo foi mais animada. Com dois minutos, Mallo abriu o placar para o Rosario, aparecendo livre no meio da área. A reação brasileira foi imediata. Em contra-ataque, Pikachu cruzou rasteiro e Lucero deixou tudo igual aos seis. Bruno Pacheco por pouco não virou, mas errou a cabeçada. Antes, João Ricardo evitou o gol de Dupuy.

Com o passar do tempo, enfim o Fortaleza conseguiu colocar seu futebol em prática. Com mais posse de bola e trocando passes em profundidade, construiu a sua virada. Tinga deu belo passe para Pikachu, que bateu na saída do goleiro, aos 32. Obrigando os argentinos a saírem para o jogo, o time de Vojvoda passou a ter o contra-ataque como alternativa. Já nos acréscimos, aos 46, Lucas Sasha pegou o rebote do goleiro e, de cabeça, matou o confronto.

Estadao Conteudo