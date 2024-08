Gaúcha vence o Miss Grand Brasil; saiba quem é Talita Hartmann

A modelo gaúcha Talita Hartmann, do Rio Grande do Sul, venceu o concurso Miss Grand Brasil 2024, que aconteceu em São Paulo na ultima quinta-feira (9).

Ela concorreu com 26 candidatas que representaram os estados brasileiros. Agora, Talita se prepara para representar o País no Miss Grand International, que acontece na Tailândia e no Camboja no dia 25 de outubro.

Talita é modelo e tem 27 anos. Nasceu no município de São Vicente do Sul, na região central do estado.

Na etapa brasileira, a miss usou como traje típico uma pilcha, indumentária gaúcha, assinada pelo estilista Flávio Soares, acompanhada por uma bandeira do Rio Grande do Sul. O discurso da vencedora foi pautado nas enchentes que assolaram o estado, incentivando a preservação do meio ambiente.

No dia 24 de julho, Talita escreveu no Instagram: “Quero expressar minha solidariedade e meu mais profundo pesar a todos que foram diretamente atingidos pelas enchentes. Sei que as perdas são dolorosas e que a recuperação parece uma tarefa árdua. Mas quero que saibam que não estão sozinhos”, aproveitando para agradecer aos Estados que ajudaram no momento de crise.

Com a vitória no Miss Grand Brasil, Talita leva para a casa R$ 200 mil, além de um carro, roupas e uma gargantilha de diamantes. Ela também tem direito a um curso de pós-graduação.

