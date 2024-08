Gena Rowlands, de ‘Diário de uma Paixão’, morre aos 94 anos

Morreu a atriz Gena Rowlands, na tarde desta quarta-feira (14), segundo o site americano TMZ. Ela tinha 94 anos e sofria da doença de Alzheimer. A causa da morte não foi informada.

A veterana atriz tinha quase 70 anos de carreira, duas indicações ao Oscar e um Oscar honorário. Ela também venceu um Grammy e um Globo de Ouro pelo telefilme The Betty Ford Story (1987).

Em 2004, Gena ganhou destaque no filme Diário de Uma Paixão (2004), dirigido pelo seu filho, Nick Cassavetes. No longa, ela interpretou a versão mais velha de Allie, personagem que sofria de demência.

“Consegui que minha mãe interpretasse a Allie mais velha, e passamos muito tempo conversando sobre Alzheimer e querendo ser autênticos com isso, e agora, nos últimos cinco anos, ela teve Alzheimer”, disse Cassavetes ao portal Entertainment Weekly, em junho deste ano, quando ele revelou o Alzheimer da mãe.

Estadao Conteudo

