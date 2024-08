Gloria Perez ‘encontra’ com a filha, Daniella, por meio de IA

Gloria Perez se encantou por um vídeo feito por inteligência artificial (IA) que promove o “reencontro” com a filha, Daniella Perez, assassinada em 1992. “Sem palavras Só sentindo esse abraço”, escreveu a autora de novelas no perfil do artista Hidreley Diao, que criou o vídeo.

Na publicação, Hidreley Diao relembrou a novela Travessia, de Gloria Perez, que também promoveu um encontro entre mãe e filha por meio de realidade virtual, vivido pelas personagens Chiara (Jade Picon) e Débora (Grazi Massafera). Gloria, vale lembrar, costuma abordar a ciência e revolução tecnológica em suas novelas, como aconteceu em Explode Coração (1995), O Clone (2001) e a própria Travessia (2022).

Leia também: Bebê com cólica? MC Daniel ensina como ajudar: “Meu maior sonho é ser pai”

Daniella Perez foi assassinada em 1992 pelo então ator Guilherme de Pádua, com quem fazia par romântico na novela De Corpo e Alma, escrita por Gloria.

Estadao Conteudo