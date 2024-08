Guaçuí: Luciano e Wanderley são oficialmente candidatos

Na noite desta quinta-feira (1º), os partidos PSB, União Brasil, PSDB, Mobiliza e PDT confirmaram a candidatura do ex-prefeito e ex-deputado estadual Luciano Machado (PSB) como candidato a prefeito de Guaçuí.

Seu vice, o vereador Wanderley Moraes (União Brasil), que havia lançado sua pré-candidatura a majoritária e retrocedeu para apoiar o socialista Luciano Machado, foi homologado como vice.

Leia Também: Convenção do Podemos e União Brasil lançará candidatos em Jerônimo

Além da convenção majoritária, a proporcional também ocorreu para lançar os nomes dos candidatos a vereadores da coligação, formada pelos referidos partidos.

Estiveram presentes no evento a deputada estadual Janete de Sá (PSB), o deputado estadual Bruno Resende (União Brasil) e representando a executiva estadual do PSB, Mário Negão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.