IBGE: Brasil tem 1,688 milhão de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais

No segundo trimestre de 2024, o Brasil tinha 1,688 milhão de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 2,495 milhões.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 17,3% em relação ao segundo trimestre de 2023. Houve redução de mais de 10% no número de desempregados por todas as faixas de tempo de procura.

“Como cai a população desocupada como um todo, há uma redução no número de pessoas que está procurando trabalho nas diversas faixas por tempo de procura”, apontou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Outras 807 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano e a menos de dois anos, 15,2% menos indivíduos nessa situação ante o segundo trimestre de 2023.

No segundo trimestre de 2024, 3,605 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 11,0% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,441 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 10,2% nessa categoria de desemprego do que no segundo trimestre de 2023.

