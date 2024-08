Internacional mantém o tabu diante do ‘freguês’ Cruzeiro e respira no Brasileirão

O Internacional aproveitou que o Cruzeiro é seu “freguês” e ganhou do time mineiro por 1 a 0, neste domingo, no estádio Beira-Rio pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um triunfo apertado, porém justo, e de relevância para o time gaúcho, que tem vencido muito pouco. Esta foi sua segunda vitória em 11 jogos, apenas a segunda em oito jogos sob o comando do técnico Roger Machado. O gol consagrador foi marcado por Borré, no segundo tempo.

Com 28 pontos, o Internacional ocupa a 11ª posição, mas ainda com quatro jogos atrasados. O Cruzeiro completou quatro jogos sem vencer, se mantendo com 37 pontos, e agora em sétimo lugar. Mas não vence o time gaúcho há oito anos no Brasileirão, agora com quatro empates e seis derrotas. Dentro do Beira-Rio já são 14 anos de jejum.

Curiosamente, os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (28, desta vez, no Mineirão, em Belo Horizonte). Este jogo foi adiado na quinta rodada, quando a região sul do país sofreu com enchentes e provocou adiamentos de vários jogos. O Inter ainda precisa disputar outros três jogos atrasados, contra Red Bull Bragantino (16ª rodada), Flamengo (17ª) e Fortaleza (19ª).

O primeiro tempo não foi bom tecnicamente, mesmo porque os dois times se preocuparam muito com a marcação. Faltou velocidade e também criatividade. Por conta disso, as finalizações foram raras e sem maior perigo.

Internacional e Cruzeiro

O Cruzeiro teve uma finalização com Lautaro Díaz exigindo que o goleiro Rochet mandasse a bola para escanteio. O Inter só teve uma cabeçada de Rogel, mas que pegou Cássio bem posicionado no centro do gol para encaixar a bola.

Na volta do intervalo, o técnico Fernando Seabra fez uma troca no ataque cruzeirense, com a entrada de Arthur Gomes na vaga de Barreal. Mas quem voltou mais na frente foi o Internacional, que perdeu uma boa chance com Thiago Maia, aos cinco minutos. Após erro de Romero, a bola sobrou de frente para o volante que, desequilibrado, chutou para fora.

O time gaúcho também perdeu outra chance incrível aos 17 minutos, quando Allan Patrick, que tinha entrado no lugar de Gabriel Carvalho, cobrou falta. Borré apareceu sozinho na pequena área, mas cabeceou para fora, como se fosse um defensor para aliviar a bola.

Mas o gol estava maduro e saiu aos 24 minutos, quando Bruno Tabata desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro em direção à área. Borré bateu de lado, com o pé direito, e balançou as redes: 1 a 0. Como o Cruzeiro teve que se abrir para tentar o empate, o Internacional teve chance para ampliar o placar. A principal delas com Enner Valencia, que entrou sozinho na área, mas acabou bloqueado pela boa saída de Cássio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 CRUZEIRO

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Vitão), Fernando, Bruno Tabata (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva), Ramiro (Japa) e Matheus Henrique; Lautaro Díaz (Vitinho), Barreal (Arthur Gomes) e Dinneno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

GOL – Borré, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wesley e Anthoni (Internacional); Lucas Romero e William (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 367.822,75.

PÚBLICO – 26.634 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo