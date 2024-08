Inusitado! Moradores registram animal “desfilando” por ruas de Alegre

Moradores do município de Alegre, no Caparaó Capixaba, registraram, na noite desta sexta-feira (23), imagens inusitadas.

Um cavalo estava “desfilando” pelas ruas da cidade. Segundo informações dos moradores, o animal de grande porte foi visto transitando por ruas e avenidas que cortam o centro da Cidade Jardim.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um internauta afirma que o cavalo já havia circulado por outros pontos da cidade. “ O cavalo agora está aqui na rua da Prefeitura, na Caixa Econômica. Agora são 10h15, está o cavalo solto”, disse o morador.

Apesar do fato inusitado e dos riscos gerados pelo animal transitar livremente pelas ruas, sem seu tutor, nenhum acidente foi registrado. O dono do animal, segundo informado por fontes, não foi identificado.

Veja o vídeo:

