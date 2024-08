“Investir tem seus desafios”, diz empregada que virou empreendedora

Qual o empregado que nunca pensou em deixar tudo e empreender? Ter seu próprio negócio? Sim, muitos já pensaram em tomar essa decisão, porém, inúmeros fatores foram obstáculos para que não pudessem alcançar êxito. Mas esse não foi o caso da munizfreirense Adriana Aparecida Braga, que resolveu enfrentar os desafios e montou seu próprio negócio.

Adriana Braga, de 44 anos, é moradora de Muniz Freire, no Caparaó Capixaba, e trabalhou por vários anos como empregada em três grandes empreendimentos em sua cidade. Suas principais atividades sempre foram como cozinheira e chapeira, área que ela domina com excelência.

Grandes desafios

A empreendedora conta que atuando por anos como empregada, sempre teve vontade de investir em seu próprio negócio, e assim, ser independente. “Sempre tive a vontade de ser independente e dona do meu próprio negócio. Foi difícil, pois iniciar um negócio sempre é um desafio. Investir tem seus desafios”, disse.

Assim que Adriana deixou seu último trabalho de carteira assinada, começou a produzir, em sua própria casa, lanches que eram entregues na casa de seus clientes. Dia após dia, foi conquistando sua clientela, até que viu que poderia ir mais além, já estava na hora de abrir um espaço físico para poder receber seus clientes, que até então só eram atendidos por delivery.

“Já pensei em desistir”

Como dona do seu próprio negócio, Adriana sabe que tem que “ralar” todos os dias para fechar as contas no final do mês, e por vezes já pensou em desistir. “Já pensei em desistir, pois quando as vendas caem, interfere diretamente nos meus ganhos. É preciso arcar com as contas das quais me comprometi”, ressalta.

Como a maioria dos empreendedores no Brasil, Adriana Braga recorreu ao financiamento bancário para poder ampliar seus negócios. Agora, a meta era continuar atendendo de forma delivery, mas também abrir sua Lanchonete e poder receber seus clientes pessoalmente.

“Investi no meu negócio, pois confio no meu desempenho e força de vontade em crescer. Além de saber que sou uma excelente cozinheira. Realizei empréstimos para ter um capital e iniciar os investimentos e hoje tenho a lanchonete que já está funcionando. Ainda tenho o desejo de concluir toda a obra para oferecer o melhor serviço aos meus clientes”, frisou.

Diversificando e ampliando

Anos trabalhando apenas com entregas de lanches, agora, com a Lanchonete funcionando de vento em polpa, Adriana ampliou seu cardápio e diversificou. “Trabalho com lanches, pizzas, macarrão na chapa e às vezes caldos e feijoada. O que mais vendo são os lanches, mas as pizzas têm sido grande sucesso”, destacou a dona da Braga Lanches.

Com os planos de organizar e continuar ampliando toda sua lanchonete, a empreendedora do ramo alimentício conta com o total apoio de sua família para ajudar no dia a dia.

Apoio da família

Seu cunhado é o responsável pelas entregas feitas pelo delivery, sua irmã e prima atuam na cozinha, já a sobrinha ajuda na organização dos pedidos, a filha cuida das finanças e seu esposo, segundo ela própria, ajuda em tudo, hora sendo motoboy, atendente de mesa ou em outras frentes que sempre surgem.

“Enfim, trabalhamos em família, com o objetivo de satisfazer e atender nossos clientes e amigos sempre com excelência”, disse Adriana Braga, uma mulher empreendedora.

Foto: Divulgação