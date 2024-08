Invicto! AQUINOTICIAS.COM é eleito pela terceira vez o melhor site de notícias

O AQUINOTICIAS.COM ganhou pela terceira vez consecutiva o Prêmio Destaque Empresarial Cachoeiro 2024 na categoria “Portal de Notícias”. Realizado pelo Grupo Vida Capixaba, o prêmio destaca as principais marcas e empresas que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da região Sul e já se tornou maior evento corporativo do Espírito Santo.

Ao todo 238 segmentos disputaram a preferência popular como referência em sua categoria. Em seguida, a votação foi realizada por meio do Instagram @premiovidacapixaba durante dez dias.

Ao todo, sete veículos concorreram na categoria Portal de Notícias e o AQUINOTICIAS.COM conquistou a expressiva marca de 59,8% dos votos.

Para o diretor do Grupo GFC, Elias Carvalho, essa conquista vem coroar a seriedade e qualidade de um trabalho realizado com ética há mais de 20 anos. “Essa conquista nos enche de orgulho e alegria. Falo com muita convicção que temos uma equipe afinada e comprometida com o bom jornalismo. Nosso objetivo é levar informação de qualidade, com agilidade e, principalmente, verdade. Obrigado a todos que votaram e obrigado ao nossos milhares de leitores diários”.

Por fim, a premiação ocorrerá em uma grande festa no dia 19 de outubro, no The Place Belas Artes. Parabéns a todos os vencedores!

Sobre o prêmio

O Grupo Vida Capixaba criou o Prêmio Destaque Empresarial em 2022, idealizado por Lucas Carreiro e Neandro Senna. Desde sua primeira edição, o prêmio contou com grande adesão da população e também das empresas.

Desde o início o evento foi um grande sucesso. Por conta disso, expandiu horizontes e hoje também é realizado em Marataízes. Graças a um formato simples e acessível para todas as categorias de prestadores de serviço, o Prêmio Destaque Empresarial Vida Capixaba conquistou o carinho e a confiança do público.

De acordo com Lucas, o prêmio é uma oportunidade de movimentar e fomentar a economia da cidade. “É uma alegria ver que as pessoas aderiram a gostaram do prêmio. Tudo que o Vida Capixaba faz tem tido bons resultados e excelente participação popular. Esse prêmio já tem portas abertas na cidade e ver as pessoas compartilhando, ficando felizes com a indicação e fazendo campanha nos mostra que estamos no caminho certo”.

“O prêmio vai muito além de uma cerimônia bonita com a entrega do troféu, trata-se de uma grande oportunidade de network. Nosso objetivo é divulgar as marcas, fazer uma ponte entre a empresa e o cliente, gerar visibilidade e converter isso em fechamento de negócios. Por isso, estamos felizes com a aceitação, inclusive de grandes empresas que abraçaram a ideia e hoje nos veem como referência”, complementa Neandro.