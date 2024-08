Izquierdo estava no auge da carreira e acompanhou nascimento do filho há 10 dias

O zagueiro Juan Izquierdo, que morreu na noite desta terça-feira, dia 27 de agosto, em decorrência de complicações cardíacas após passar mal durante um confronto com o São Paulo, em jogo da Libertadores, vivia o seu melhor momento na carreira ao retornar para o Nacional, do Uruguai, neste ano. Nesta sua volta, ele fez 24 jogos e marcou um gol.

A carreira do atleta começou em 2018, quando ele estreou pelo Atlético Cerro. No ano seguinte, foi contratado pelo Peñarol, mas pouco atuou e foi novamente transferido, dessa vez para o Montevideo Wanderers.

Leia também: Morre Juan Izquierdo, jogador do Nacional que desmaiou contra o São Paulo

Em 2020, o seu destino foi o Atlético San Luis, do México, onde realizou apenas quatro partidas e acabou entrando em conflito com a torcida local após ter seu futebol criticado. Após a passagem conturbada, retornou ao Montevideo Wanderers em 2021 e se transferiu para o Nacional em 2022.

Pela equipe uruguaia, uma lesão logo de cara atrapalhou seus planos: Juan fraturou a tíbia em sua primeira partida pelo clube. O defensor atuou apenas 13 minutos antes de se lesionar.

Após se recuperar da contusão, o zagueiro foi emprestado ao Liverpool-URU. Lá, conquistou a titularidade e faturou dois títulos importantes – o campeonato nacional e a Supercopa do país. Pelo clube, foram 31 jogos e três gols marcados.

Aos 27 anos, ele deixou a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida.

Estadao Conteudo

