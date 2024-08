Kamala Harris projeta otimismo, mas pede que apoiadores lutem pela vitória

A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, apresentou uma mensagem de otimismo em relação às eleições de novembro, mas pediu a apoiadores que lutem para garantir a vitória dela. Os comentários foram feitos em discurso durante evento de campanha na Pensilvânia, Estado crucial para assegurar o triunfo na disputa à Casa Branca.

Sem citar o rival republicano Donald Trump, Harris ressaltou que pretende estabelecer um estilo de liderança que assegure ascensão às pessoas, e não uma que as rebaixe. “Nosso país serão tão forte quanto nossa disposição em lutar por ele”, afirmou.

Candidato a vice-presidente na chapa democrata, o governador do Minnesota, Tim Walz, disse que a campanha será sobre o futuro e representa o que há de melhor nos EUA.

O evento aconteceu na véspera da Convenção Nacional Democrata, em Chicago, onde Harris e Walz serão confirmados como candidatos.

