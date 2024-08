Loja de acessórios femininos oferece vagas de emprego em Cachoeiro

A loja La Linda, localizada na rua coronel Francisco Braga, Nº 87, está com vagas de emprego disponíveis para vendedora, em Cachoeiro de Itapemirim.

Para o preenchimento das vagas, são necessários alguns requisitos, exigidos pela empresa, são eles: experiência, proatividade, boa comunicação e vontade de aprender.

Caso tenha interesse na vaga, o currículo deve ser enviado para o número: (28) 99977-8348.

