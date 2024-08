Marco contra o sedentarismo: entenda o que a proposta representa para o ES

A data de 10 de março pode ser tornar um marco, anualmente, para promover o incentivo à prática de esportes entre os capixabas. Isso se o Projeto de Lei (PL) 150/2024, que institui o Dia Estadual de Combate e Conscientização ao Sedentarismo, for aprovado e virar lei.

A proposta é do deputado Dr. Bruno Resende (União), que formaliza o 10 de março no calendário de datas relevantes do estado (Lei 11.212/2020). Pela matéria, nesse dia, serão realizadas atividades como campanhas educativas e eventos esportivos para conscientizar a população.

Na justificativa do texto, o autor explica que se inspirou no Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, lembrado nessa mesma ocasião. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, marca que o coloca no quinto lugar mundial.

O PL traz mais informações: de acordo com o IBGE, 47% dos brasileiros não praticam atividade física ou se exercitam menos de 150 minutos semanais. O Ministério da Saúde (MS) aponta que esse problema pode influenciar em três de cada cem mortes.

O parlamentar frisa que o sedentarismo é responsável por diversas doenças, como as cardiovasculares, e contribui para o risco de diabetes tipo 2, acúmulo de gordura abdominal e nas artérias, além de apneia do sono.