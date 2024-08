Medalhista olímpico e ator é internado após competir no Rio Sena

Novamente a polêmica sobre a utilização do Rio Sena em Paris-2024 volta à tona, desta vez, por conta do atleta irlandês Daniel Wiffen, que não conseguiu ir ao encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, pois teria passado mal, após a prova de maratona aquática.

O irlandês conquistou a medalha de ouro na prova dos 800 metros de natação e, também conquistou o bronze, nos 500 metros livres. Além de atleta, Daniel também participou da série de televisão norte-americana Game os Thrones, onde foi figurante em alguns episódios.

Em seu Instagram, Daniel Wiffen agradeceu todas as pessoas que entraram em contato com ele e, relatou estar desapontado por perder a chance de ser o porta-bandeira no encerramento. “Obrigado a todos que entraram em contato, estou muito desapontado por perder a chance de ser o porta-bandeira na noite passada. Estava me sentindo muito mal, com um vírus do qual estou sendo tratado. Fui levado ao hospital, agora já me sinto melhor. Espero que todos tenham aproveitado a noite e vou estar bem logo, para ver todos quando estiver em casa”.

Em seu Instagram, o atleta irlandês também relatou ter sido internado após participar da prova de maratona aquática nas Olimpíadas de Paris-2024. Por enquanto, a suspeita é de que Daniel tenha contraído um vírus estomacal.