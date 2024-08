‘Meu eterno parceiro’: Sandy posta rara foto de Lucas Lima com o filho no Dia dos Pais

Sandy parabenizou o pai, Xororó, e o ex-marido Lucas Lima pelo Dia dos Pais em suas redes sociais no domingo (11), “Dia de agradecer a esses dois exemplos maravilhosos de pai ”

“Minha inspiração, meu professor, meu colega de profissão, meu mentor, meu ídolo, meu amigo, meu eterno herói e o melhor avô pro meu filho (te amo, pai!)”, escreveu a cantora, se referindo a Xororó.

Sandy postou uma rara foto de Lucas Lima com o filho e escreveu: “O meu melhor amigo desde sempre, meu eterno parceiro nessa missão mais linda e importante que é criar um ser humano e deixá-lo pronto pra viver nesse mundo desafiador e lindo”.

“Obrigada, Xororó e Lucas Lima, por tudo, tudo que vocês me deram e me dão”, finalizou ela.

Lucas respondeu ao post de Sandy, dizendo: “Com uma mãe dessas fica fácil”. Xororó também comentou na postagem: “O amor é tudo na vida”.

O casal anunciou o fim do casamento de 24 anos. Atualmente, rumores apontam que Sandy estaria vivendo um romance com o médico Pedro Andrade.

