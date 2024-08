Michael marca e Flamengo volta a vencer no Brasileirão diante do Bragantino

Principal novidade no Maracanã, o atacante Michael, que fazia sua reestreia depois de ser contratado ao Al Hilal, da Arábia Saudita, demorou 16 minutos para marcar seu primeiro gol no retorno ao clube. Foi dele o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Michael, de volta ao clube depois de dois anos e meio, marcou no primeiro tempo e viu Raul marcar contra o gol da vitória no segundo tempo. Um gol, aliás, bizarro. Luiz Adriano cruzou forte para área, Hurtado foi afastar, mas chutou em cima do companheiro. A bola tocou no corpo dele e entrou. O Red Bull Bragantino fez o seu com Douglas Mendes.

Mesmo cansado depois de superar a batalha da altitude de La Paz, onde conquistou sua vaga às quartas de final da Copa Libertadores, o jogo era considerado fundamental para as pretensões de título do Flamengo no Brasileiro. E também para se reabilitar da goleada por 4 a 1 sofrida no clássico com o Botafogo, na última rodada, no Engenhão, além de voltar a vencer depois de três partidas no Brasileirão. Com 44 pontos e um jogo a menos, é o quarto colocado.

O Flamengo não teve Tite no banco. O treinador passou mal na Bolívia e sofreu uma arritmia cardíaca. Filho e auxiliar dele, Matheus Bachi comandou o time na beira do campo. Segue também com vários titulares machucados, como o meia Arrascaeta e o artilheiros Pedro e Gabigol.

Flamengo e Red Bull Bragantino

O Bragantino, eliminado no meio da semana da Copa Sul-Americana pelo Corinthians, continua na sua campanha irregular e em uma fase que não era esperada no início do ano. Já são cinco jogos sem vitória. Agora, está na 14ª colocação, com 27 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

Com velocidade, o Bragantino comandou as ações no início da partida. Antes dos dez minutos, a torcida flamenguista viu David Luiz quase marcar um gol contra ao tentar atrasar a bola para Rossi e Jhon Jhon acertar a trave da entrada da área.

Após os dez minutos, o Flamengo equilibrou as ações e abriu o marcador aos 16. Erick Pulgar cruzou rasteiro pelo lado direito da área e a defesa do Bragantino cortou parcialmente. O Flamengo seguiu no ataque, com Luiz Araújo que cruzou e encontrou Michael, que mandou de cabeça para o gol. Um peixinho para superar a defesa adversária.

Dois minutos depois, Michael teve a chance de marcar o segundo após novo lançamento de Luiz Araujo, mas parou na defesa de Cleiton. Após o gol, o Flamengo continuou apostando nas jogadas pelas laterais com Michael e Luiz Araújo, que eram os destaques do time e cresceu no jogo.

Flamengo melhor

Após o começo avassalador, o Red Bull Bragantino buscava reencontrar o bum futebol do início do jogo, mas só voltou a incomodar Rossi no final do primeiro tempo, com Gustavo Neves que exigiu boa defesa de Rossi. Antes do intervalo, o Flamengo quase ampliou com Luiz Adriano de fora da área, mas Cleiton defendeu.

Na segunda etapa, o duelo ficou mais aberto. O Bragantino buscava entrar no jogo, porém não conseguia se impor. Mesmo assim, conseguiu o empate em um erro de posicionamento da marcação do Flamengo. Após cobrança de escanteio de Lincoln, Allan se atrapalhou na disputa de bola pelo alto e a bola sobrou para Douglas Mendes, que mandou para o gol.

Se teve erro da defesa do Flamengo, teve também na defesa paulista. Dois minutos depois, o Flamengo chegou ao segundo gol. Gérson acionou Luiz Adriano pela direita que cruzou forte para área, Hurtado foi afastar, mas a bola acertou Raul e foi para dentro do gol.

O jogo seguiu movimentado depois do gol. O Bragantino ainda quase chegou ao empate aos 34, com Eduardo Sasha, que tentou encobrir Rossi, mas mandou para fora. No final, o Flamengo segurou a pressão para voltara a vencer numa noite atípica, de muito frio e chuva no Rio.

O próximo compromisso do Flamengo será pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time carioca faz o primeiro jogo da fase de quartas de final contra o Bahia, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Pelo Brasileirão, o Flamengo tem pela frente o Corinthians no domingo na Neo Química Arena, em São Paulo. O Red Bull Bragantino tem como próximo compromisso o Bahia, pelo Brasileiro, no domingo, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 RB BRAGANTINO

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Evertton Araújo), Erick Pulgar (Fabrício Bruno) e Gerson (Lorran); Luiz Araújo (Varella), Bruno Henrique e Michael. Técnico: Matheus Bachi

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Raul, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido (Guilherme Lopes); Jadsom (Lincoln), Raul (Riquelme) e Jhon Jhon (Vinicinho); Gustavo Neves (Willian Chumbinho), Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Michael, aos 16 minutos do segundo tempo; Douglas Mendes, aos 11, e Raul (contra), aos 13 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Henrique (Flamengo) e Jadsom (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA – R$ 1.755.317,50.

PÚBLICO – 28.159 pagantes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo