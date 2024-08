Músico cachoeirense Diego Comum lança novo single: “Meio de Campo”

O cantor cachoeirense Diego Gomes Ardisson, mais conhecido como Diego Comum, lança nesta sexta-feira (30) mais um single autoral. “Meio de Campo”, será lançado ao meio dia, no canal do Youtube: Diego Ardisson.

Gravado há quase cinco anos, somente agora a música será oficialmente lançada. De acordo com Diego, o single tem uma pegada mais agitada e lembra as composições de “O Rappa”. “Temos guitarras bem suingadas de Dienis Sequim e flauta transversa gravada na Inglaterra por Antônio Moreira. Além disso a linha de baixo sinistra feita por Alan Biazatti e produção de Jone BL que além de mixar e masterizar a música colocou uns rabiscos com frases do falecido MC Sabotage”.

Ainda de acordo com Diego, a letra da música fala sobre não perdermos tempo. “Precisamos nos organizar para conseguir conquistar as coisas. Também falo sobre a natureza e gratidão a Deus por tudo isso”.

O clipe de Meio de Campo foi gravado na belíssima Praia da Gamboa, em Itaipava, litoral de Itapemirim. O local foi escolhido pelo próprio cantor. “Eu amo essa praia, tanto pela beleza rústica, que nos confere uma ótima fotografia, quanto pela biodiversidade”, explica

Por fim, o artista cachoeirense agradece aos amigos e apoiadores do seu trabalho. “Os custos para produzir um áudio e um vídeo são bem altos, então, se não fosse o apoio que recebi não seria possível produzir algo com boa qualidade. Por isso sou muito grato a todos que me ajudaram”.

Sobre o artista

Diego tem 40 anos e iniciou sua carreira em 2006, quando lançou seu primeiro single na internet. Ele é cantor, compositor e produtor fonográfico. Com mais de 40 músicas lançadas, o artista tem na natureza a sua maior inspiração e seu refúgio quando decide compor.

Desde o início, ele mistura a rua e o mar no seu som, pois o skate e o surf sempre fizeram parte tanto das composições quanto do seu estilo de vida.

Serviço:

Spotify: Diego Ardisson

YouTube: Diego Ardisson