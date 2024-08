Nome de menino: cientistas dizem quais são os mais bonitos; veja lista

Para muitos pais e mães de primeira viagem, a escolha do nome é um problema recorrente, afinal, o nome “bonito” varia em pontos culturais, de época e, principalmente, nas preferências pessoais. Entretanto, para a ciência, o assunto é menos complexo: estudos em áreas como psicologia e linguística ajudam a encontrar os nomes com melhores sonoridades e que são considerados “mais bonitos”. Mas, qual o nome de menino mais bonito?

Bodo Winter, professor de Linguística Cognitiva da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, analisou, em uma pesquisa encomendada pela revista especializada My 1st Years, a fonética, o simbolismo e os aspectos sensoriais de diferentes nomes.

O estudioso levou em consideração os 100 nomes mais populares para meninos no Reino Unido e os 100 mais usados para garotos dos Estados Unidos. Confira abaixo os elencados pelo acadêmico como os “melhores” nomes para meninos, com a versão do nome para português em seguida:

Nomes mais bonitos para meninos

Matthew (Matheus)

Julian (Julio)

William (Guilherme)

Isaiah (Isaías)

Leo (Leo ou Leonardo)

Levi

Joseph (José)

Theo (Teodoro)

Isaac (Isaque)

Samuel

Miles

James (Tiago)

Elijah (Elias)

Luke (Lucas)

Noah

Aliás, além da escolha dos nomes, o acadêmico ressalta a importância de aliar um nome adequado ao sobrenome da família. “Se o sobrenome da família começa com S por exemplo, é aconselhável optar por nomes que não terminem em S, para que os nomes não se misturem”, afirma.

Portanto, ele acrescenta que pensar no apelido também é uma parte crítica, e que a preferência pelo nome deve sempre ser aliada com a sonoridade das variações pelas quais a criança pode ser chamada.

